Опубликован портрет предполагаемого педофила из Подмосковья

Следствие обратилось за помощью в изобличении предполагаемого педофила из Подмосковья. Портрет мужчины 1989 года рождения опубликовало ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, гражданин Республики Таджикистан совершал насильственные действия сексуального характера на одной из детских площадок в Мытищах.

Злоумышленник был арестован. Следствие обратилось к местным жителям за помощью в изобличении подозреваемого в совершении аналогичных преступлений в регионе.

Ранее 60-летний приезжий надругался над девятилетней девочкой в Подмосковье.