Мясников назвал порядок действий при обнаружении узлов в щитовидной железе

Порядок действий, которые нужно предпринять при обнаружении узлов в щитовидной железе в программе на канале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Для начала надо сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон). ТТГ — это гормон щитовидной железы, который регулирует ее функцию. Если ТТГ понижен (0,1-0,4), можно выдохнуть. Потому что, скорее всего, обнаруженный узел функционирует, то есть вырабатывает гормоны щитовидной железы Т3 и Т4. Это так называемый "горячий" узел, и он никогда не перерождается в рак», — пояснил эксперт.

Далее, по его словам, необходимо сделать сцинтиграфию, по результатам которой станет ясно, удалять узел или лечить медикаментозно. Если же ТТГ повышен, значит, гормонов не хватает, и узел, скорее всего, «холодный», то есть не функционирующий. Именно такие узлы могут быть злокачественными.

Он подчеркнул, что в целом, чем ТТГ ниже, тем лучше. Так как даже если обнаружится злокачественное образование, то при низком уровне гормона он считается менее запущенным, чем когда ТТГ повышен до 6,7,10. Дальше нужно провести пункцию узлов, размер которых превышает один сантиметр. И только после этого будет известен конечный результат.

«Только пять процентов всех узлов — это опухоль. Другое дело, что это, как правило, доброкачественная опухоль. Сегодня почти все разновидности рака щитовидной железы, кроме одной, лечатся. От них не умирают», — рассказал Мясников.

Ранее врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Михаил Федянин назвал способ самостоятельного определения рака.