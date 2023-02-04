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11:16, 04 февраля 2023
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Онколог назвал способ самостоятельного определения рака

Онколог назвал способ самостоятельного определения рака
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Способ самостоятельно определить у себя рак в интервью РИА Новости назвал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин. По его словам, сделать это можно при опухолях на коже.

«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций, — к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости», — пояснил специалист.

При этом он уточнил, что симптомы заболевания зачастую проявляются уже когда опухоль вышла за пределы первой стадии. Поэтому врач порекомендовал проходить обследования регулярно, например, в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

Эксперт отметил, что общие симптомы болезни могут проявляться в необъяснимом снижении веса, утомляемости, снижении гемоглобина, нарушении пищеварения, кашле, одышки, болевом синдроме, наличии дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологических кровянистых выделениях. Вышеперечисленные симптомы являются поводом обратиться ко врачу, который назначит определенные обследования.

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