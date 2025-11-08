Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за тренажера

В Москве две посетительницы фитнес-клуба подрались из-за спортинвентаря. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 26 октября. Одна из женщин обратилась в полицию, заявив, что на нее напала мастер спорта по пауэрлифтингу во время тренировки. По словам пострадавшей, той не понравилось, что якобы ее тренажер оказался занят, она начала оскорблять потерпевшую, а после набросилась на нее с кулаками и выдрала волосы.

Избиение продолжалось около трех минут, при этом находившийся в зале инструктор не смешивался в происходящее.

Telegram-канал Mash выяснил, что тренер клуба является мужем напавшей.