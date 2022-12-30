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10:16, 30 декабря 2022
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Более десяти человек доставили в полицию после новогоднего корпоратива

Более десяти человек доставили в полицию после новогоднего корпоратива
Фото: Дмитрий Ермаков /« Лента.ру»

Более десяти человек были доставлены в полицию после новогоднего корпоратива, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным СМИ, инцидент произошел на праздничной встрече сотрудников одной организации.

«На службу поступило сообщение о конфликте между гражданами в заведении на улице Ленинская слобода. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что между двумя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку. Ряд граждан для разбирательств были доставлены в территориальный отдел полиции», — сказал представитель столичного ведомства.

По его словам, на одного из мужчин был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщает РИА Новости, потасовка произошла во время развлекательного мероприятия для сотрудников одной организации в одном из ресторанов на юге Москвы.

Ранее сообщалось, что у ресторана в центре Москвы произошла массовая драка.

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