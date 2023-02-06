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09:47, 06 февраля 2023
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После пожара в одной из московских квартир обнаружили два трупа

После пожара в одной из московских квартир обнаружили два трупа
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

После пожара в одной из столичных квартир обнаружили два трупа, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Ночью 6 февраля 2023 года произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного по улице Вишняковской в городе Москве, после ликвидации которого обнаружены тела двух человек с признаками отравления угарным газом», — говорится в пресс-релизе.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. В СК предварительно установили, что накануне происшествия погибшие пили в помещении алкоголь.

Ранее пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье. По предварительным данным, во время тушения возгорания в частном доме в поселке Ашукино на командира отделения пожарной части Мособлпожспаса обрушились конструкции.

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