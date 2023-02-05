Пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье

Один пожарный погиб и один получил травмы в ходе тушения частного дома в подмосковном городском округе Пушкино, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным, во время тушения возгорания в частном доме в посёлке Ашукино на командира отделения пожарной части Мособлпожспаса обрушились конструкции. Также пострадал начальник караула другой пожарной части, который попытался вытащить коллегу из-под завала. Он госпитализирован с травмами», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что собственник сгоревшего дома остался жив. По его словам, пожар произошел в пристройке, с которой возгорание перекинулось на мансарду основного здания. Следователи проводят проверку.

По имеющейся информации, площадь возгорания составила 225 квадратных метров. Как сообщает главное управление МЧС по Московской области, всего к тушению было привлечено 11 человек и три единицы техники. В 2:03 огонь был локализован, в 6:05 — пожар полностью ликвидирован.

Ранее два пожара в квартире подмосковного Серпухова унесли жизни пятерых человек.