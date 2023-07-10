Москвичи обсудили последние огороды в столице

Последние огороды в Тропарево и других районах столицы обсудили пользователи сети под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«Последние огородники из Тропарево, 1978 год», — подписал фотографию пропалывающих грядки на фоне церкви на юго-западе Москвы автор публикации.

В комментариях юзеры принялись вспоминать, где в столице они в последний раз встречали огороды.

«Не знаю, как там в Тропареве, но в Тушине картофельные грядки процветали и все 80-е, а последние огородники наблюдались в начале 90-х», «В Царицыне в 1984-ом было несколько деревянных домов. И корова во дворе. В то время это было "Ленино - Дачное"», «Последние огороды я видел вдоль речки Раменка. Это от пересечения Удальцова и Мичуринского», «Дольше всех в черте Москвы деревня Терехово (напротив Олимпийского канала) держалась», — написали они.

Некоторые участники дискуссии заметили, что огороды в городе можно увидеть и сегодня.

«Троице-Лыково пока держится. Поселок Сокол и остатки кунцевских дач параллельно Кутузовскому проспекту», «Точно! В Козловском парке в том году была, фотографировала. Удивительно, конечно. Пафосный Кутузовский, и такое Закутузье», «Еще дома возле усадьбы Узкое. Там и коровка живет в сарае, и кролики», — рассказали они.

Ранее москвичи вспомнили адреса круглых домов в столице.