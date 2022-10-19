Последствия аварии с участием полицейской машины в центре Москвы попали на видео

«Водитель, управляя личной автомашиной, не пропустил следующую с включенными проблесковыми маяками служебную автомашину ППС. В результате в медучреждение был отправлен только один участник ДТП — полицейский. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Последствия ночного ДТП попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня». На кадрах видно, что передняя часть иномарки сильно пострадала. У патрульного авто помят правый бок.

Ранее стало известно, что жертвами смертельного ДТП с КамАЗом в Подмосковье оказались четыре подростка.