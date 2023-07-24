10:36, 24 июля 2023
1 мин.
Последствия атаки беспилотников в Москве попали на видео
Беспилотник выбил стекла в окнах бизнес-центра на улице Лихачева.
Кадр: Telegram-канал «Москвач»
Последствия атаки беспилотников в столице попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москвач».
На кадрах видно, что БПЛА выбил стекла в окнах верхних этажей бизнес-центра на улице Лихачева.
От взрыва еще одного беспилотника выбито несколько окон в квартирах на Комсомольском проспекте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жильцам максимально быстро помогают устранить последствия ЧП, заверил он.
Ранее Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удар по двум нежилым зданиям в столице. Градоначальник рассказал, что удары беспилотных летальных аппаратов были зафиксированы около четырех утра. Он подчеркнул, что серьезных разрушений и пострадавших в результате происшествия не было.