Последствия ДТП с тремя пострадавшими в Москве попали на видео

На кадрах видно, что автомобиль «ВАЗ 2108» врезался в столб и разломился напополам. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В результате ДТП с участием легкового авто пострадали три человека — водитель и два его пассажира, всех их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Ранее массовое ДТП произошло около ТЦ «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте. Одного человека в результате аварии зажало дверью.