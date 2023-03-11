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10:50, 11 марта 2023
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Последствия ДТП с тремя пострадавшими в Москве попали на видео

ГИБДД: Три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 2108» в Москве.

Последствия ДТП с тремя пострадавшими в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «112»

Последствия ДТП с тремя пострадавшими на улице Брусилова в Москве попали на видео в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, что автомобиль «ВАЗ 2108» врезался в столб и разломился напополам. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В результате ДТП с участием легкового авто пострадали три человека — водитель и два его пассажира, всех их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Ранее массовое ДТП произошло около ТЦ «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте. Одного человека в результате аварии зажало дверью.

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