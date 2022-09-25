Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Папа и сын на море приехали. Правда, на Люберецкое море, поэтому искупаться не получится — это последствия вчерашнего ливня», — написали администраторы канала.
На кадрах видео запечетлена одна из улиц в Люберцах. Дорога затоплена, уровень воды доходит до дверей проезжающих машин. Автомобилисты неспешно преодолевают залитую область, создавая большие волны.
«Волны, волны! Слышишь, сынок, мы тоже на море. Просто отъехали немножко от дома. Это Люберцы. Ужас какой-то», — сказали за кадром авторы ролика.
Ранее сообщалось, что городские службы заработали в усиленном режиме из-за сильного дождя в Москве. В ведомстве отметили: если застой воды замечен на дорогах и дворовых территориях, москвичам следует обратиться в ГУП «Мосводосток».