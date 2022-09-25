Последствия ливня в Подмосковье попали на видео

«Волны, волны! Слышишь, сынок, мы тоже на море. Просто отъехали немножко от дома. Это Люберцы. Ужас какой-то», — сказали за кадром авторы ролика.

Ранее сообщалось, что городские службы заработали в усиленном режиме из-за сильного дождя в Москве. В ведомстве отметили: если застой воды замечен на дорогах и дворовых территориях, москвичам следует обратиться в ГУП «Мосводосток».