Последствия массового ДТП на МКАД попали на видео

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на две машины, стоящие в крайней левой полосе после мелкого ДТП. После этого иномарка столкнулась с еще двумя автомобилями.

В результате аварии госпитализировали трех человек. На кадрах видно, что на место прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Ранее на трассе в Щелковском районе Подмосковья опрокинулся автобус с 30 школьниками.