13:48, 02 октября 2023
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Последствия массового ДТП на МКАД попали на видео
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на МКАД.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
На МКАД в районе развязки с Осташковским шоссе произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Последствия аварии попали на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва с огоньком».
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на две машины, стоящие в крайней левой полосе после мелкого ДТП. После этого иномарка столкнулась с еще двумя автомобилями.
В результате аварии госпитализировали трех человек. На кадрах видно, что на место прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
Ранее на трассе в Щелковском районе Подмосковья опрокинулся автобус с 30 школьниками.