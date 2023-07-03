Последствия смертельного массового ДТП в Москве попали на видео

Иномарка Hyundai оказалась зажата между грузовиками, водитель машины погиб в салоне. На место выехали экстренные службы. Личность погибшего устанавливается, информация о других пострадавших уточняется.

Ранее ДТП с участием двух грузовиков и одной легковушки на 41-м километре МКАД попало на видео. Машины столкнулись в районе съезда на Калужское шоссе.