12:30, 03 июля 2023
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Последствия смертельного массового ДТП в Москве попали на видео
SHOT: водитель погиб в ДТП с двумя самосвалами и авто в районе Выхино-Жулебино.
Кадр: Telegram-канал SHOT
Массовое ДТП с участием двух самосвалов и двух легковых авто произошло в районе Выхино-Жулебино в Москве. Последствия аварии попали на видео, опубликованное Telegram-каналом SHOT.
Иномарка Hyundai оказалась зажата между грузовиками, водитель машины погиб в салоне. На место выехали экстренные службы. Личность погибшего устанавливается, информация о других пострадавших уточняется.
Ранее ДТП с участием двух грузовиков и одной легковушки на 41-м километре МКАД попало на видео. Машины столкнулись в районе съезда на Калужское шоссе.