Последствия массовой аварии с участием более 50 машин в Москве попали на видео

Последствия массовой аварии с участием более полусотни машин в Москве попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». По данным канала, вчера вечером, 30 октября, в ДТП столкнулись 54 транспортных средства, среди которых был мотоцикл и автобус.

«По предварительным данным, на эстакаде на Рябиновой улице в районе дома 38 произошло ДТП. Повреждения получили несколько ТС. Два человека обратились за медицинской помощью», — сообщалось в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным Дептранса, проезжая часть освобождена.

Ранее в ДТП с загоревшимся автомобилем в Подмосковье пострадали два человека. Сообщалось, что «водитель 2001 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием».