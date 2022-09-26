Перечислены последствия незаконных перепланировок квартир в Москве

Последствия незаконных перепланировок квартир в Москве перечислили «Мосленте» специалисты Мосжилинспекции. Они отметили, что собственник может получить предупреждение, штраф или лишиться недвижимости.

«Мы проверяем, соответствует ли помещение технической документации ГБУ Мосгорбти. Если нет, штрафуем собственников. В случае, если перепланировка несет угрозу жизни и здоровью жильцов дома, мы выдаем предписание о необходимости вернуть квартиру в первоначальное состояние. Если опасности нет, владельцы получают предостережение», — сказали эксперты.

По их словам, если собственники не пускают сотрудников инспекции или не выполняют предписания, вопрос решается через суд. В случае отказа владельца исполнить уже судебное решение, в ведомство попадает заявление о продаже квартиры с торгов. «В замен он получит сумму от продажи жилья за вычетом расходов по его приведению в первоначальное состояние, а также судебных издержек. При этом решение вопроса с перепланировкой ляжет на нового собственника», — уточнили в ведомстве.

Если же дело ограничивается штрафом, его размер для обычных москвичей составит от двух до 2,5 тысяч рублей, должностных лиц — от четырех до пяти тысяч, а юридических — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом правительство Москвы приняло постановление, по котором заявители, которые сами изъявят желание согласовать с Мосжилинспекцией ранее выполненные перепланировки, под административную ответственность в этом году не попадут. Точно известно, что в 2023 году перепланировку все еще можно будет узаконить, однако, если амнистия не будет продлена, штраф все же придется уплатить, предупредили собеседники «Мосленты».

Ранее москвичам упростили порядок согласования перепланировок. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.