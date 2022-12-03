Историк напомнил о последствиях пожара 1812 года в Москве

О последствиях пожара 1812 года в Москве напомнил в беседе с «Мослентой» журналист и историк Валерий Бурт.

«Список потерь и от чудовищного пожара, и от жестоких разграблений мародеров в Москве был несметным. По оценке историка Ивана Катаева, пожар стер с лица земли 6 496 из 9 151 жилого дома и 122 из 329 храмов — без учета разграбленных, коих было множество. Общий ущерб, нанесенный Москве, оценивался в 320 миллионов рублей. В то время это была фантастическая сумма», — сказал специалист.

Так, от Московского университета остался лишь больничный корпус и ректорский домик, Сухарева башня Кремля выгорела изнутри, исчезли в пожаре библиотека Дмитрия Бутурлина, Петровский и Арбатский театры, Гостиный ряд. Также сильно пострадали Дом Пашкова и Английский клуб, дома на Большой Никитской улице и Немецкой слободе.

Оказался в огне и весь северо-запад Подмосковья, который сегодня входит в состав столицы: деревни Лукино, Черепково, Строгино, Тушино, Захарково, Троице-Лыково, Мякинино.

Ранее был раскрыт адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной Москве. Постояльцами богадельни могли быть одновременно 60 человек.