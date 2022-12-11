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18:05, 11 декабря 2022
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Водитель снегоуборочной машины погиб в результате аварии в центре Москвы

Водитель снегоуборочной машины погиб в результате аварии в центре Москвы
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Водитель снегоуборочной машины погиб в результате аварии, случившейся рано утром в центре Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«В 6:30 на Страстном бульваре в районе дома 8 водитель внедорожника врезался в снегоуборочное транспортное средство», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель снегоуборочной машины скончался на месте. Водитель автомобиля, устроившего смертельное ДТП, скрылся с места, однако позже был задержан полицией.

Ранее стало известно, что водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер.

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