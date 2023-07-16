Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео

По имеющейся информации, под колеса автомобиля попали два пешехода. 55-летний мужчина госпитализирован, 65-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в ДТП с двумя самосвалами и авто в районе Выхино-Жулебино.