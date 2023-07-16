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11:09, 16 июля 2023
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Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео

Последствия смертельного ДТП в Электростали попали на видео.

Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Последствия смертельного ДТП в подмосковной Электростали попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости».

По имеющейся информации, под колеса автомобиля попали два пешехода. 55-летний мужчина госпитализирован, 65-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в ДТП с двумя самосвалами и авто в районе Выхино-Жулебино.