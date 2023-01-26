Последствия смертельного пожара в московской квартире попали на видео. На месте было найдено тело мужчины, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«26 января 2023 года в квартире, расположенной на Ленинском проспекте в Москве, произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения», — говорится в пресс-релизе.