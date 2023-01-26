Последствия смертельного пожара в московской квартире попали на видео
Последствия смертельного пожара в московской квартире попали на видео. На месте было найдено тело мужчины, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
«26 января 2023 года в квартире, расположенной на Ленинском проспекте в Москве, произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения», — говорится в пресс-релизе.
По факту случившегося назначена доследственная проверка. Воссоздается полная картина произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, уточнили в СК. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
Ранее родители двоих детей погибли при пожаре в Подмосковье. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газового баллона.