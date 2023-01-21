Родители двоих детей погибли при пожаре в Подмосковье

При пожаре в частном доме в подмосковном Домодедове погибли мужчина и женщина, еще двое — их несовершеннолетние дети — пострадали, но смогли выбраться из горящего здания. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«20 января в одном из частных домов в поселке Сказка-2, деревне Максимиха городского округа Домодедово произошел пожар. Из горящего дома удалось выбежать двум девочкам 2011 и 2010 годов рождения, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. После ликвидации пожара были обнаружены тела родителей девочек», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газового баллона.

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