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08:57, 17 августа 2023
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Последствия столкновения кабриолета с деревом в Москве попали на видео

Mash: баскетболист устроил ДТП в Москве и бросил свою пассажирку.

Последствия столкновения кабриолета с деревом в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Кабриолет Ford Mustang GT победителя шоу «Экс на пляже» и разыгрывающего столичного баскетбольного клуба «Бизоны» Бориса Спрыгина попал в ДТП в столичном районе Марьино. Видео последствий аварии опубликовал Mash.

Стало известно, что машина влетела на полной скорости в дерево, после чего водитель сбежал, бросив свою пассажирку в машине. Очевидцы сообщили, что видели за рулем авто именно Спрыгина.

Помогли пострадавшей проходившие мимо люди. Женщину экстренно госпитализировали с различными травмами.

Виновника ДТП разыскивает полиция. Предположительно, баскетболист хотел удивить свою знакомую дрифтом, но не справился с управлением.

Ранее директор певицы Лады Дэнс раскрыл подробности о ее состоянии после ДТП в Подмосковье.