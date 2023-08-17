Последствия столкновения кабриолета с деревом в Москве попали на видео

Кабриолет Ford Mustang GT победителя шоу «Экс на пляже» и разыгрывающего столичного баскетбольного клуба «Бизоны» Бориса Спрыгина попал в ДТП в столичном районе Марьино. Видео последствий аварии опубликовал Mash.

Стало известно, что машина влетела на полной скорости в дерево, после чего водитель сбежал, бросив свою пассажирку в машине. Очевидцы сообщили, что видели за рулем авто именно Спрыгина.

Помогли пострадавшей проходившие мимо люди. Женщину экстренно госпитализировали с различными травмами.

Виновника ДТП разыскивает полиция. Предположительно, баскетболист хотел удивить свою знакомую дрифтом, но не справился с управлением.

Ранее директор певицы Лады Дэнс раскрыл подробности о ее состоянии после ДТП в Подмосковье.