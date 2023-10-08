Обстановка у посольства Израиля в Москве попала на видео

Обстановка у посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве попала на видео, опубликованное РЕН ТВ.

На кадрах видно, что у здания диппредставительства Израиля приспустили флаг. Люди несут к посольству цветы.

Эскалация конфликта между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС началась в субботу, 7 октября. В Израиле объявили о начале в секторе Газа контртеррористической операции «Железные мечи».

Ранее переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой.