11:38, 08 октября 2023
1 мин.
Обстановка у посольства Израиля в Москве попала на видео
В Москве приспустили флаг у посольства Израиля.
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»
Обстановка у посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве попала на видео, опубликованное РЕН ТВ.
На кадрах видно, что у здания диппредставительства Израиля приспустили флаг. Люди несут к посольству цветы.
Эскалация конфликта между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС началась в субботу, 7 октября. В Израиле объявили о начале в секторе Газа контртеррористической операции «Железные мечи».
Ранее переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой.