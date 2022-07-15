В сети поспорили из-за отошедшей по нужде няни

Из-за отошедшей по нужде и оставившей младенца без присмотра няни поспорили пользователи запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Один из юзеров стал свидетелем того, как женщина, на Красногвардейском зашла в кабинку туалета, а коляску с маленьким ребенком оставила снаружи.

«Кто узнал своего ребенка и няню, вот так она его оставляет», — написал пользователь, подкрепив пост сделанными на месте снимками.

«Это, конечно, нехорошо… Но если человеку приспичило, что делать? Нести грудничка в грязный туалет?» — высказалась одна из участниц дискуссии. Многие заметили, что при входе в соседнюю кабинку имеется пандус, предусмотренный для посетителей с колясками и инвалидов. «Если ребенок в коляске, облизать унитаз он там точно не сможет», — написала пользовательница.

Один из юзеров высказал мнение, что на такой ответственной работк стоит посещать уборную перед выходом на улицу.

Ранее москвичей возмутил замаскированный граффити туалет в столичном парке «Эрмитаж». Многие заявили, что с первого раза найти эту уборную очень сложно.