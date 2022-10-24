В подъездах жилых домов в Москве установят постаматы

Новые городские постаматы установят в подъездах жилых домов в трех округах Москвы. Жители смогут получать товары, приобретенные онлайн, не выходя на улицу, говорится на сайте мэра столицы.

По имеющейся информации, устройства городской сети доставки появятся в подъездах жилых домов в центре, на северо-западе и на юго-востоке столицы.

«Этот масштабный проект будет востребован как москвичами, так и бизнесом. От его реализации выигрывают все: предприниматели сэкономят на транспортировке, а горожане смогут получать товары, приобретенные через интернет, прямо у себя в подъезде. Первые постаматы были протестированы в нескольких многоквартирных домах», — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Он также добавил, что к 2025 году количество постаматов в подъездах увеличится до десяти тысяч.

Сообщается, что в терминал доставки можно будет оформить несколько товаров из разных интернет-магазинов и маркетплейсов. В будущем через такие устройства можно будет отправлять одежду в химчистку, обувь в ремонт, а также возвращать товары, которые не подошли.

Ранее Сергей Собянин анонсировал расширение сети постаматов в Москве.