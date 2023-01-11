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13:50, 11 января 2023
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Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки

Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки
Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

О временных задержках поставок некоторых лекарственных средств в аптеки россиян предупредили в официальном Telegram-канале Росздравнадзора.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также предупредили, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут быть недоброкачественными и фальсифицированными, что может привести не только к потере денежных средств, но и ухудшению состояния здоровья.

Ранее в Москве была раскрыта схема мошенничества с использованием базы покупателей лекарств.

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