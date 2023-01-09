Психиатр раскрыл суть постотпускного синдрома

Суть так называемого постотпускного синдрома у некоторых людей раскрыл «Мосленте» главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им.Ф.А.Усольцева, главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин.

«Праздничная неделя дана, чтобы расслабиться и восстановить силы после тяжелой работы, проектов. Но как только начинается прерывание процесса "отдыха", на замену приходит подавленность и раздражительность. Тогда и начинается самый опасный момент. Первое, о чем заставляет нас задуматься постотпускной синдром, так это насколько вы любите свою работу. Важно понимать, что реадаптация пройдет намного быстрее, если в душе вы действительно находитесь на нужном месте и делаете то, что вам нравится», — пояснил специалист.

Врач отметил, что в отпуск у многих людей нарушаются биоритмы, поэтому перед трудовой неделей важно наладить сон и добавить физическую активность. Кроме того, на первую рабочую неделю важно поставить себе цель, но не брать на себя слишком много ответственности и выполнять задачи постепенно.

По его словам, важно также научиться вовремя вставать в отпуске. Например, это может быть время, когда вам нужно на работу. Высыпайтесь ночью, и тогда выход после праздников не будет «трагедией» для организма.

Если вы заметили, что депрессивное состояние, странное поведение, упадок сил длятся больше двух недель, то следует обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или врачу-психиатру, подчеркнул Масякин.

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