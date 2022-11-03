11:27, 03 ноября 2022
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Пострадавшая в ДТП с Билом женщина прокомментировала его освобождение
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Освобождение пранкера Эдварда Била из столичной колонии прокомментировала «Газете.Ru» пострадавшая в резонансном ДТП с его участием консультант Госдумы Мария Артемова.
«Честно говоря, даже не знала, когда он должен выйти. Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное», — сказала прикованная к инвалидной коляске после аварии женщина.
По ее словам, она готова встретиться с Билом, если он сам этого захочет.
После аварии у Артемовой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Ранее экс-супруга Била Диана опубликовала в сети видео, на котором блогер сидит рядом с ней в автомобиле.