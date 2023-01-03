Психолог расписала стратегию построения целей на год вперед

Стратегию построения целей на год вперед в беседе с «Мослентой» расписала психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Прежде чем приступить к планированию и построению целей, очень важно организовать комфортное пространство вокруг себя. Выделите время, уединитесь, найдите такое место, где не будет никаких отвлекающих факторов, окружите себя всеми необходимыми для вас предметами. Вы должны быть наедине с собой, и важнее всего в этот момент — услышать свои истинные желания и потребности», — пояснила специалист.

Когда пространство организовано и вы полностью погружены в процесс, психолог посоветовала разбить все планы на несколько сфер жизни: здоровье, карьера, отношения, семья, финансы, обучение, личностный рост, путешествия, творчество, хобби, досуг. В каждой из этих сфер необходимо расписать по две-три или более целей.

По словам Наталевич, нужно стараться ставить реалистичные, достигаемые цели. Если цель достаточно большая, можно разбить ее на подцель, чтобы шаг за шагом прийти к нужному результату. Специалист посоветовала четко обозначить границы временных промежутков. Так будет проще ориентироваться и стремиться к целям.

«Выписывайте ежедневные задачи, которые помогут вам приблизиться к вашим целям. Возьмите за привычку каждый день отмечать в блокноте или в телефоне, какие задачи вам удалось выполнить. Стремитесь к выполнению всего списка за день. Самое главное, помните, нет правильного или неправильного списка, просто напишите именно то, чего хотите достичь в следующем году и действуйте! Это самое главное! Ведь, какие бы цели вы ни поставили перед собой, без действий для их достижения они останутся всего лишь мечтой», — напомнила психолог.

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