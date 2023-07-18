Москва оказалась на третьем месте по стоимости посуточной аренды жилья

Санкт-Петербург и Казань обогнали Москву по стоимости посуточной аренды жилья. За год цены на съем квартир в этих городах выросли на восемь процентов, рассказали ТАСС аналитики сервиса «Суточно.ру».

Так, в Санкт-Петербурге за одни сутки проживания в съемном жилье придется заплатить в среднем 4,7 тысячи рублей, в Казани — 4,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Москва, где средняя стоимость аренды квартиры обойдется в 4,2 тысячи рублей в сутки.

Как отметил владелец и генеральный директор российского сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, северная столица уже несколько лет подряд в летние месяцы превосходит Москву по стоимости аренды жилья посуточно.

Ранее стала известна стоимость аренды жилья вблизи ведущих столичных вузов.