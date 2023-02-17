Мужчину с взрывным устройством задержали на Курском вокзале в Москве

На Курском вокзале задержали мужчину с взрывным устройством и противопехотными минами, сообщает Telegram-канал Baza. Гражданин пытался пройти в здание вокзала.

«Мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство», — пишет канал.

Сейчас территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее угрозу взрыва объявили на рейсе Москва — Гоа. После этого авиалайнер перенаправили в Узбекистан.