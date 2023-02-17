12:03, 17 февраля 2023
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Мужчину с взрывным устройством задержали на Курском вокзале в Москве
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
На Курском вокзале задержали мужчину с взрывным устройством и противопехотными минами, сообщает Telegram-канал Baza. Гражданин пытался пройти в здание вокзала.
«Мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство», — пишет канал.
Сейчас территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.
«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.
Ранее угрозу взрыва объявили на рейсе Москва — Гоа. После этого авиалайнер перенаправили в Узбекистан.