Потасовка из-за женщин в московском метро попала на видео

Конфликт начался из-за пассажира, который агрессивно пристыдил мужчин, занявших в вагоне сидячие места. Он заявил, что это неправильно, ведь в поезде находятся женщины и дети, которые имеют приоритетное право на использование сидений. Мужчина подчеркнул, что его цель — «поднять полвагона».

Мужчины, которых критиковал недовольный пассажир, попытались успокоить его. Завязалась потасовка, в результате которой защинчика конфликта вытолкнули из вагона на станции «Рязанский проспект».

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.