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12:08, 30 января 2023
1 мин.

Потасовка из-за женщин в московском метро попала на видео

Потасовка из-за женщин в московском метро попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В московском метро мужчины устроили потасовку из-за женщин и детей, вынужденных стоять в вагоне. Инцидент на «фиолетовой» ветке попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Конфликт начался из-за пассажира, который агрессивно пристыдил мужчин, занявших в вагоне сидячие места. Он заявил, что это неправильно, ведь в поезде находятся женщины и дети, которые имеют приоритетное право на использование сидений. Мужчина подчеркнул, что его цель — «поднять полвагона».

Мужчины, которых критиковал недовольный пассажир, попытались успокоить его. Завязалась потасовка, в результате которой защинчика конфликта вытолкнули из вагона на станции «Рязанский проспект».

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.

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