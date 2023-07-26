Потасовка мужчин и женщин в подмосковном дворе попала на видео

В подмосковном дворе из-за словесной перепалки завязалась драка. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«ЧП в ЖК "Томилино парк". В потасовке участвовали несколько мужчин, они оскорбляли девушку. На видео видно, как кто-то из них напал на нее», — уточнил автор ролика. Судя по записи, массовая разборка привлекла много прохожих: одни помогали усмирить агрессивного мужчину, а другие просто наблюдали за происходящим со стороны.

«Опять все из-за баб», «Хороший район. Дружный», «Опять», «Может, дамам стоит язычки за губами иногда придержать», — написали подписчики мессенджера.

Ранее водитель ударил москвича пистолетом в дорожном конфликте и попал на видео.