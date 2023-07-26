09:30, 26 июля 2023
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Водитель ударил москвича пистолетом в дорожном конфликте и попал на видео
В Подмосковье автомобилист напал с пистолетом на москвича в конфликте на дороге.
Кадр: ГУ МВД России по Московской области
В Подмосковье автомобилист напал с пистолетом на москвича в конфликте на дороге, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, стычка произошла на проезжей части в районе поселка Птицефабрики. В перепалке 37-летний мужчина ударил 45-летнего москвича рукояткой травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован.
Нападавший скрылся, но вскоре его личность установили. Подозреваемый арестован.
Ранее драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео.