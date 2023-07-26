Водитель ударил москвича пистолетом в дорожном конфликте и попал на видео

В Подмосковье автомобилист напал с пистолетом на москвича в конфликте на дороге, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, стычка произошла на проезжей части в районе поселка Птицефабрики. В перепалке 37-летний мужчина ударил 45-летнего москвича рукояткой травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован.

Нападавший скрылся, но вскоре его личность установили. Подозреваемый арестован.

Ранее драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео.