11:41, 01 июля 2023
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Москвичам пообещали потепление
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о потеплении до 28 градусов.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
О потеплении предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14-16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17-19. Просто тропически теплые ночи», — сообщил Вильфанд.
По словам синоптика, дневная температура со вторника, 4 июля, поднимется до 24-28 градусов. Тепло сохранится до конца рабочей недели.
Ранее москвичам сообщили о возвращении лета в столицу.. Дневная температура воздуха в первый день июля составила 23-25 градусов тепла.