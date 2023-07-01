Москвичам пообещали потепление

О потеплении предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14-16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17-19. Просто тропически теплые ночи», — сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, дневная температура со вторника, 4 июля, поднимется до 24-28 градусов. Тепло сохранится до конца рабочей недели.

Ранее москвичам сообщили о возвращении лета в столицу.. Дневная температура воздуха в первый день июля составила 23-25 градусов тепла.