Синоптики пообещали москвичам потепление

Небольшое потепление пообещали синоптики москвичам в четверг, 3 ноября. Такой прогноз был опубликован в Telegram-канале ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В четверг у нас ожидается усиление влияния антициклона, поэтому погода медленно, неохотно, но возьмет курс на постепенное улучшение. Будет облачно, с прояснениями», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в столице в этот день ожидается ветер с севера 2-7 метров в секунду. Днем в городе будет до 4 градусов тепла, по области — до 5 градусов тепла.

Ранее метеорологи спрогнозировали погоду на День народного единства в Москве.