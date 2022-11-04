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10:30, 04 ноября 2022
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Вильфанд пообещал москвичам потепление после праздников

Вильфанд пообещал москвичам потепление после праздников
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Потепление на несколько градусов пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В эфире Национальной службы новостей он заявил, что воздух может прогреться до шести градусов тепла.

«На следующей неделе будет небольшое повышение температуры. Дело в том, что после прохождения гребня высокого давления, по его западной периферии будет перемещение западных, юго-западных воздушных масс. Они более насыщены влагой, начнутся осадки», — рассказал метеоролог.

Температура буде выше на два-три градуса. В ночные часы ожидается около ноля, а в дневные — около пяти-шести градусов тепла, заключил специалист.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила об аномально теплом ноябре в Москве.

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