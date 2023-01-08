Москвичам пообещали постепенное потепление

Морозы в Москве начнут ослабевать, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Если вчера минимум в Москве составил минус 23,5 градуса, а по области — минус 31,4 градуса, то сегодня примерно на 3 градуса теплее — в столице минус 20,5 градуса, а в Подмосковье минус 28,2 градуса», — написал синоптик.

В воскресенье, 8 января, дневная температура воздуха составит 14-16 градусов мороза в Москве и минус 13-18 в Подмосковье. Местами ожидается до минус 22 градусов. Леус пообещал, что в понедельник продолжится постепенное потепление без существенных осадков.

Ранее в Москве и области вновь продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 9-17 градусов ниже климатической нормы.