Названа дата устойчивого потепления в Москве

Существенное похолодание с вероятностью появления инея на траве продержится в Москве и области до субботы, 30 апреля, сообщает центр «Фобос».

В четверг, 28 апреля, температура после полудня сохранится на уровне девяти градусов тепла. В пятницу, 29 апреля, вероятно небольшое повышение температуры, которое быстро сойдет на нет и уступит место прохладе.

Синоптики назвали дату потепления: к понедельнику, 2 мая, ожидается устойчивое повышение температуры до 13 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столичного региона аномальное похолодание до 8-12 градусов.