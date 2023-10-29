11:04, 29 октября 2023
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Жителям Москвы и области спрогнозировал резкое потепление
Синоптик Шувалов пообещал жителям Москвы возвращение в осень с 30 октября.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Резкое потепление и возвращение к осенним температурам пообещал жителям Москвы и Московской области в беседе с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик уточнил, что погода в столице изменится уже в понедельник, 30 октября.
По словам специалиста, температура воздуха повысится к вечеру. Тогда же пойдет дождь. Со вторника, 31 октября, по четверг, 2 ноября, в столице ожидается около десяти градусов тепла в дневные часы. При этом таким погодным изменениям буду подвержены большинство областей средней полосы России, пояснил Шувалов.
Ранее синоптик Позднякова заявила, что резкое потепление придет в Москву на следующей неделе.