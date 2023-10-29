Жителям Москвы и области спрогнозировал резкое потепление

Резкое потепление и возвращение к осенним температурам пообещал жителям Москвы и Московской области в беседе с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик уточнил, что погода в столице изменится уже в понедельник, 30 октября.

По словам специалиста, температура воздуха повысится к вечеру. Тогда же пойдет дождь. Со вторника, 31 октября, по четверг, 2 ноября, в столице ожидается около десяти градусов тепла в дневные часы. При этом таким погодным изменениям буду подвержены большинство областей средней полосы России, пояснил Шувалов.

Ранее синоптик Позднякова заявила, что резкое потепление придет в Москву на следующей неделе.