Вильфанд спрогнозировал москвичам потепление до 13 градусов

Апрельскую погоду уже в марте пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что температура воздуха на этой неделе прогреется до 13 градусов тепла.

Синоптик рассказал, что в среду, 22 марта, и четверг, 23 марта, в столице почти не будет осадков. Но начиная с пятницы, 24 марта, в городе пройдут проливные дожди. При этом ожидаются теплые дни с температурой воздуха до 10-13 градусов.

По словам специалиста, дожди разрушительно подействуют на снежный покров, поэтому высота снега в городе станет заметно меньше уже к следующему понедельнику, 27 марта.

Ранее метеоролог призвал москвичей повременить со сменой резины.