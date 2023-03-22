Вильфанд оценил уместность смены резины в столичном регионе

Уместность смены автомобильной резины в столичном регионе оценил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». Синоптик призвал москвичей повременить с «переобувкой» авто.

По словам Вильфанда, перед решением смены зимней резины на летнюю следует обратить внимание не только на погоду днем, но и ночью. «Ночи очень холодные. Менять резину еще не нужно. Если вы предполагаете курсировать по Москве только, скажем, с 14 до 16 часов дня, то тогда можно, но если утром — то нельзя», — заявил он.

При этом метеоролог предположил, что переобуть машину можно будет в середине апреля. Однако точнее об этом получится сказать только после ознакомления с прогнозами погоды в начале второй недели апреля.

Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности.