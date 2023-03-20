Москвичам назвали дату потепления до 12 градусов

Дату ощутимого потепления москвичам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС синоптик заявил, что в пятницу, 24 марта, воздух в столице прогреется до плюс 12 градусов.

Специалист рассказал, что в понедельник, 20 марта, в городе ожидается до плюс 5-8 градусов, облачно с прояснениями, во вторник, 21 марта, — до плюс 7-9 градусов. В среду, 22 марта, столбики термометров будут показывать плюс 10 градусов, в четверг, 23 марта, — 11, а уже в пятницу и субботу, 24 и 25 марта, воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Метеоролог уточнил: со вторника среднесуточная температура в Москве будет выше нуля градусов, что является одним из признаков метеорологической весны.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 21 марта из-за гололедицы.