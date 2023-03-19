В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности продлили на территории Москвы и Московской области, сообщает Гидрометцентр России. Горожан предупредили о гололедице.

«Москва. Прочие опасности. Период предупреждения до 10:00 вторника, 21 марта. На дорогах гололедица», — говорится в объявлении по Москве. Аналогичная ситуация действует и на территории Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, днем в понедельник, 20 марта, в столице ожидается до семи градусов тепла, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду. В ночь на вторник ожидается до минус одного градуса.

Ранее теплую погоду на следующей неделе пообещал жителям Москвы с 20 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.