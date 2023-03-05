Потерявшуюся в Москве кошку через полгода заметили в аэропорту Шереметьево

Приехав в аэропорт Шереметьево, хозяева выяснили, что кошка появилась там довольно давно. Им рассказали, что животное гуляет само по себе в терминале В или на парковке. Хозяева написали заявление в правоохранительные органы и надеются, что кошку в скором времени найдут и вернут домой.

Ранее, в августе прошлого года, зоозащитники нашли способ решить проблему с бездомными кошками в столице.