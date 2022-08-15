Зоозащитники нашли способ решить проблему с бездомными кошками в столице, сообщила «Мосленте» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«После лечения и стерилизации в ветеринарных клиниках бездомные кошки отправляются в мини-приют открытого типа — Котобюро, где живут до пристройства в семью. Там, благодаря гостям, животные быстрее социализируются и забывают свою прошлую, страшную жизнь на улице», — рассказала Дмитриева.

Некоторое время назад у ее фонда родилась идея организации локальных приютов. «Это единственный выход, нет другого варианта решения проблемы, если мы не говорим про возврат эвтаназии. А мы об этом не говорим», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Дмитриева добавила, что стоило бы ограничить разведение животных-компаньонов — кошек и собак. «У нас в стране идет их перепроизводство. В России 37 миллионов домашних кошек, и 18 миллионов домашних собак, и их продолжают плодить. У нас нет ни квотирования породного разведения, ни запрета на непородное разведение», — заявила она.

По ее словам, даже если каким-то образом удастся изъять всех бездомных животных с улиц, их количество продолжит пополняться: кто-то будет теряться, кто-то — убегать, кто-то — выпадать из окон, кого-то выкинут. «Так что без ограничения разведения и снижения количества владельческих животных эта проблема решаться не будет. А мораторий на разведение — очень действенная мера. Когда нельзя разводить животное, если оно не обладает признаками породы и не котируется на международном рынке как ее образец», — уверена Дмитриева.

Ранее о смертельной опасности проживания с кошкой в одной квартире заявил профессор, академик Европейской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.