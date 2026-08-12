Потомок Рюрика начал вербовать москвичек в музыкальную группу без навыков вокала

В Москве потомок Рюрика начал звать молодых девушек на кастинг в музыкальную группу «Плохие девочки», причем вокальные данные, по словам организатора проекта, не являются главным требованием. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказала изданию 29-летняя москвичка, незнакомый мужчина познакомился с ней в автобусе и предложил пройти кастинг. Позже выяснилось, что кандидаткам предлагают в первую очередь оценивать внешность, умение двигаться и сексуально позировать.

SHOT выяснил, что организатором проекта является 63-летний Валерий Дмитриев. Он называет себя «потомком Рюриковичей» и руководителем некоего «Императорского общества России». При этом журналисты издания не нашли подтверждения существования такой организации.

Дмитриев также предлагает за деньги многочисленные дворянские титулы и награды,, стоимость некоторых из них достигает миллионов рублей.

«Тусовка и фотка с потомком Рюрика — 30 тысяч рублей, царская грамота — 70 тысяч рублей, династическая медаль — 100 тысяч рублей, орден — 600 тысяч рублей, титул высшего дворянства — 1 миллион рублей, Ещё более высокий титул — 5 миллионов рублей, Награда Империи и Ордена «Римского Орла» — 10 миллионов рублей, Международный суверенный орден — 100 миллионов рублей», — приводит данные канал.

По информации SHOT, проект «Плохие девочки» существует более 20 лет. Участницы выступают под псевдонимами Земля, Вода, Огонь и Воздух. Кандидаток сначала просят прислать фотографии, после чего решают, продолжать ли с ними общение.

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