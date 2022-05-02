Москвичи вспомнили о потопе в столице в конце 90-х

Фотография потопа в конце 90-х в столице натолкнула москвичей на воспоминания. Снимок опубликовал участник группы «ВКонтакте» «Планета Кунцево».

Автор поста напомнил, что в 1999 году улицы Москвы затопило сильным ливнем. Мужчина поделился снимком того времени с Ярцевской улицы. На фотографии видно, как несколько грузовых фур едут по затопленной дороге, а компания молодых людей пытается вытолкать легковой автомобиль из воды.

В комментариях один из жителей столицы также вспомнил, что при сильном ливне тогда светило солнце и сверкали молнии. В тот день, по его словам, он со знакомыми поехал купаться на гребной канал, а град пережидали под мостом.

«Возвращались домой под сильнейшим ливнем пешком, на Молодогвардейской улице было местами по пояс, а на улице Ельнинской, если не изменяет память в ту сторону еще ходил автобус 73 маршрута, автобус утонул по крышу и водителю ничего не оставалось как забраться на крышу и свежеуложенный асфальт выглядел как смятый ковер, такое не забывается», — поделился воспоминаниями москвич.

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