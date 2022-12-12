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08:14, 12 декабря 2022
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В Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков

В Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

За 12 часов в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Так, на метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что соответствует 35 процентам от месячной нормы. В Клину зафиксировали 20 миллиметров осадков, в Ново-Иерусалиме и Пушкино — 21 миллиметр, в Наро-Фоминске и Электроуглях — 22 миллиметра, в Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном — 23 миллиметра. 24 миллиметра осадков выпало в Долгопрудном, 25 — в Можайске, что составляет 55 процентов от декабрьской нормы.

Ранее Тишковец предупредил, что Москву накроет тропический ливень. По его словам, в столице выпадет «небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков».

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