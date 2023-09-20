14:11, 20 сентября 2023
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Потоп в московском ТЦ попал на видео
ТЦ «Времена Года» затопило в Москве.
В московском ТЦ «Времена Года» во второй раз за полгода прорвало трубу, сообщает Telegram-канал SHOT. Потоп в магазинах попал на видео.
По данным источника, вода хлынула в несколько торговых точек на территории ТЦ. Из здания эвакуировали людей.
В июле во «Временах Года» из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Десятки людей получили ожоги различной тяжести. По факту было возбуждено уголовное дело.