Потоп в московском ТЦ попал на видео

По данным источника, вода хлынула в несколько торговых точек на территории ТЦ. Из здания эвакуировали людей.

В июле во «Временах Года» из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Десятки людей получили ожоги различной тяжести. По факту было возбуждено уголовное дело.